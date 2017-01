Il murales di Bowie protetto fino all'anniversario della morte

Roma, (askanews) - Era diventato un punto di riferimento per tutti i fan. Un murales di David Bowie, una sorta di santuario in suo onore, in cui dopo la sua morte, il 10 gennaio 2016, avevano lasciato fiori, candele, biglietti e pensieri.A un anno dalla scomparsa del Duca Bianco, solo due giorni dopo il suo 69esimo compleanno e l'uscita del suo ultimo album "Blackstar", quel murales con il volto di Bowie a Brixton, a sud di Londra, è ancora un luogo simbolico e il disegno è stato preservato intatto dal comune per la speciale ricorrenza.