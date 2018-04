(Agenzia Vista) Napoli, 28 aprile 2018 Il Napoli parte per Firenze e la stazione Garibaldi si trasforma in uno stadio Piazza Garibaldi si è trasformata in uno stadio quando i tifosi del Napoli si sono radunati per accogliere la squadra pronta a partire in direzione Firenze, per la prossima partita di campionato. fonte Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev