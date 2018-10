Il Nobel per la Medicina Allison: è il sogno di ogni scienziato

New York (askanews) - James P. Allison, Premio Balzan 2017 per gli approcci immunologici nella terapia del cancro (con Robert Schreiber), ha ricevuto oggi anche il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina (con il giapponese Tasuku Honjo).È la sesta volta - fa notare la Fondazione Internazionale Balzan - che un Premio Balzan ottiene successivamente anche il prestigioso riconoscimento della Fondazione Nobel dopo Karl Von Frisch (1962), Madre Teresa di Calcutta (1978), Alan J. Heeger (1995), Bruce Beutler/Jules Hoffmann (2007) e Shinya Yamanaka (2010) ."È il sogno di qualsiasi scienziato - ha detto - già poter fare un lavoro fondamentale, importante, ma poi, vedere che aiuta le persone è ancora meglio e vedere l'importanza del proprio lavoro riconosciuta dal Comitato del Nobel, penso che metta in evidenza tutte queste cose, enfatizza l'importanza della scienza e mostra che c'è speranza per le persone malate di cancro"."Ero nella mia stanza e mio figlio mi ha chiamato alle 5:30 del mattino e poi ho iniziato a ricevere un sacco di telefonate e molte persone sono arrivate, hanno iniziato a bussare alla porta con lo champagne in mano, quindi è stato davvero bello, abbiamo fatto una piccola festa con i miei amici che, in un modo o un altro, lavorano in questo campo".