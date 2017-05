Il nuovo capo della Cei: M5S? "Dialoghiamo con tutti"

Roma, (askanews) - La Chiesa "dialoga con tutti" ma cerca il bene comune e non si interessa dei partiti. Il nuovo presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, si presenta, in conferenza stampa rispondendo alle domande a tutto campo dei giornalisti."La chiesa post-conciliare dialoga con tutti, ma sul piano della politica vorrei fare una distinzione tra la politica con la P maiuscola che è la politica di tutti i partiti che io rispetto, e la Politica della P maiuscola, che riguarda il bene comune, il bene di tutti. La chiesa, e anche la Cei come io intendo condurla, vuole proprio impegnarsi fino in fondo su questo secondo aspetto".