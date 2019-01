Il Papa a Panama a fine gennaio, arrivata la papamobile

Roma, (askanews) - E' arrivata, accolta da una grande festa, la papamobile che sarà utilizzata da Francesco in occasione del suo viaggio a Panama, per la Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dal 22 al 27 gennaio.La papamobile è stata svelata e lunghi applausi hanno accompagnato il gesto. L'auto scoperta è un regalo del popolo panamense.