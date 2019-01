Il Papa abbraccia i giovani a Panama: 350mila fedeli

Panama, (askanews) - Il protocollo non lo prevedeva. Ma Papa Francesco ha fatto cambiare programma: nel campo Santa Maria de la Antigua, nella Cinta Costera, a Panama, Bergoglio ha scelto di passare in mezzo ai giovani radunati per la Gmg a bordo della papamobile.Una grande festa, un tripudio di bandiere, a rappresentare i pellegrini di ogni angolo del Pianeta, giunti nella capitale del paese centramaricano per la Giornata Mondiale della Gioventù.Oltre 350mila persone - secondo i dati forniti dalla sicurezza panamense - hanno assistito alla cerimonia di accoglienza dei giovani al Papa.Accolto da canti e al coro di "Esta es la juventud del Papa", il Papa ha chiesto ai giovani du "non avere paura, di andare avanti con questa energia rinnovatrice e questo desideri costante che ci aiuta e ci sprona ad essere più gioiosi, più testimoni del Vangelo". Francesco non vuole una chiesa "più divertente o più cool" in un evento per giovani. Pensare così sarebbe mancare di rispetto a voi e a tutto ciò che lo Spirito attraverso di voi ci sa dicendo".Il Papa ha presieduto la cerimonia da un maxi-palco allestito proprio davanti all'Oceano Pacifico. Migliaia i pellegrini che sono accorsi per partecipare all'evento.La festa è continuata tutta la notte, con i giovani che hanno invaso le strade lungo l'Oceano tra canti e danze.