Il Papa ai bambini terremotati: "Andate avanti con coraggio"

Roma (askanews) - "Cari ragazzi e ragazze grazie tante di essere qui, per il vostro canto e anche per il vostro coraggio. Andate avanti con coraggio, sempre su, sempre su. È un'arte, di salire sempre. È vero che nella vita ci sono delle difficoltà, voi avete sofferto tanto con questo terremoto, ci sono cadute: mi viene in mente quella bella canzone che cantano gli Alpini, nell'arte di salire il successo non sta nel non cadere, ma nel non rimanere caduto. Sempre su, sempre quella parola 'alzati', 'su'. Che il Signore vi benedica". Lo ha detto Papa Francesco incontrando al Quirinale, durante la visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un gruppo di circa 200 giovani studenti invitati dalle zone terremotate del Centro Italia, accompagnati dalle loro insegnanti e dal ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.