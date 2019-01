Il Papa: il femminicidio è una piaga in America Latina

Panama (askanews) - Il femminicidio è una piaga per l'America Latina. Sono le parole di Papa Francesco che da Panama, dove si sta svolgendo la Giornata Mondiale della Gioventù, ha parlato di violenza e in particolare di violenza contro le donne."Costrette o per mancanza di alternativa i giovani si trovano in situazioni altamente conflittuali che non hanno una soluzione rapida: violenza domestica, femminicidi - che piaga che vive il nostro continente - bande armate e criminali, traffico di droga, sfruttamente sessuale di minori e non".Secondo dati dell'Organizzazione degli Stati Americani diffui nel 2018 in America Latina ogni giorno 12 donne vengono uccise, fra loro un'alta percentuale di adolescenti.