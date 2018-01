Roma, (askanews) - Primo bagno di folla in Perù per Papa Francesco, arrivato a Lima dopo aver lasciato il Cile decollando da Iqique, al Nord del Paese. Ad accoglierlo all'aeroporto il presidente Pablo Kuczynski.Bergoglio rimarrà in Perù fino al 21 gennaio. Tra i primi appuntamenti c'è Puerto Maldonado, nel cuore dell'Amazzonia, dove incontrerà le tribù indigene.