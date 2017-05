Il Papa pellegrino a Fatima, 12 e 13 maggio al santuario mariano

Roma, (askanews) - Un viaggio lampo di due giorni, a Fatima, quello che Papa Francesco compie il 12 e 13 maggio, in occasione del centenario delle apparizioni mariane ai tre pastorelli. Francesco parte il 12 maggio alle 9 di mattina; momento centrale della trasferta portoghese sarà la cerimonia di canonizzazione di due dei tre pastorelli, i beati Francesco e Giacinta Marto, i due fratellini che, morti rispettivamente nel 1919 e nel 1920, insieme a suor Lucia Dos Santos, morta nel 2005, ebbero a Fatima le apparizioni della Vergine.Attesi un milione di fedeli, 1.500 i giornalisti che seguiranno la visita internazionale di Bergoglio, 100 gruppi di pellegrini e 40mila in arrivo a piedi.Quanto al processo per la beatificazione di suor Lucia, il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke si è limitato a dire che "il Papa è molto rigoroso". Come a dire: i tempi non sono ancora maturi.