(Agenzia Vista) Bologna, 02 febbraio 2018 Il Pd si da' appuntamento a Bologna, le voci dei protagonisti Dal 'padrone di casa', Virginio Merola, a Matteo Richetti, Sandro Gozi, il ministro Dario Franceschini e la new entry Lucia Annibali: a Bologna, al'Opificio Golinelli, si sono dati appuntamento i volti noti del Partito Democratico per la presentazione del programma elettorale in vista dell'appuntamento con le urne del prossimo 4 marzo. Sul palco, ovviamente, anche il segretario Matteo Renzi. Ecco le parole dei protagonisti, soprattutto per quanto riguarda una delle vicende piu' calde delle ultime settimane: la candidatura di Casini proprio a Bologna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev