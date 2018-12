Il pitone lotta per non essere catturato, video diventa virale

Padang Pariaman (West Sumatra), (askanews) - Un gruppo di uomini in un villaggio dell'Indonesia cerca di catturare un pitone di 8 metri. Il serpente a sua volta lotta per non farsi catturare e avvolge uno degli uomini tra le sue spire, ma solo per poco, perché alla fine verrà catturato.Il video, girato il 22 novembre da uno dei residenti, è divenuto virale, con oltre un milione di visualizzazioni, in pochi giorni.Inizialmente gli uomini pensavano che il serpente, che stava riposando lungo il fiume, fosse un vecchio tronco. Qualcuno di loro inciampa sul rettile e l'animale entra in azione.Ora il pitone di 8 metri è finito in una gabbia nel villaggio di Pucuang Anam, sull'isola di Sumatra. I residenti avevano chiesto aiuto allo zoo, ma quest'ultimo ha detto di non avere posto per ospitarlo. "Per ora lo teniamo in una gabbia, così la gente può venirlo a vedere", ha affermato l'autore del video, Ronald Efendi Coto.