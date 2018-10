(Agenzia Vista) Pozzallo, 03 ottobre 2018 Il poliziotto si improvvisa prestigiatore e fa divertire bambini nel centro accoglienza di Pozzallo “Salagadula megicabula bibbidi bobbidi bu -Chi non ha bisogno di un pizzico di magia ogni tanto?” sulla pagina facebook della Polizia di Stato Agente Lisa il video di un ispettore in servizio al centro di prima accoglienza di Pozzallo che si si improvvisa prestigiatore per la gioia dei piccoli ospiti. fonte Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it