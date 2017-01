Il Portogallo dice addio a Mario Soares, padre della Patria

Lisbona (askanews) - Il Portogallo dice addio all'ex presidente socialista Mario Soares. Il feretro è stato salutato da migliaia di persone che hanno atteso il passaggio del corteo funebre per le strade della capitale. A lui sono stati tributati i massimi onori e indetti tre giorni di lutto nazionale.Considerato il padre della democrazia portogherse, Mario Soares, 92 anni, è morto il 7 gennaio nell'ospedale della Croce rossa di Lisbona dove era ricoverato dal mese scorso.L'ex presidente, che ha contribuito all'avvento della democrazia nel 1974 e all'integrazione europea del Paese, è stato per più di 40 anni sulla scena politica del Portogallo. Fondatore del Partito socialista portoghese, Soares è stato ministro degli Esteri, due volte capo del governo, presidente della Repubblica dal 1986 al 1996, e deputato europeo. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso settembre, in occasione di una cerimonia in omaggio alla moglie. L'ex presidente aveva festeggiato i 92 anni il 7 dicembre scorso.