Il Premier Conte canta “L’anno che verrà” a Radio Rock: “La dedico a tutti gli italiani”

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2018 Al termine della conferenza stampa di fine anno - presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio - il karaoke reporter Dejan Cetnikovic lo ha intercettato nei pressi di Palazzo Chigi proponendogli di intonare un brano. Il Premier non si è sottratto alla richiesta, dilettandosi in un’estemporanea versione de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla. “La dedico a tutti gli italiani che non accetteranno questa stonatura” - ha poi concluso. _Courtesy Radio Rock 106.6 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it