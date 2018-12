Il premio Nobel Mukwege torna a casa nella Repubblica del Congo

Kavumu, Repubblica democratica del Congo (askanews) - Accolto da canti e balli, il medico congolese Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace 2018, è tornato in patria, a Kavumu, nella Repubblica democratica del Congo, dopo aver ritirato a Oslo il riconoscimento, consegnatogli il 10 dicembre 2018, nello stesso giorno in cui si sono celebrati i 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.Mukwege ha ricevuto il Nobel, assieme alla giovane attivista yazida irachena Nadia Murad, per l'impegno a favore delle donne vittime di stupri e violenze di guerra.