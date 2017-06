Il Presidente cinese Xi Jinping a Hong Kong: luogo del mio cuore

Hong Kong (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping, arrivato a Hong Kong per il ventennale della restituzione della città alla Cina da parte della Gran Bretagna, ha dichiarato che questo luogo ha sempre avuto un posto nel suo cuore.Il presidente cinese ha parlato appena giunto all'aeroporto Chek Lap Kok sottolineando di "essere felice" di trovarsi a Hong Kong e aggiungendo che la Cina sosterrà la città semi-autonoma "come ha sempre fatto".Xi Jinping sarà in visita per tre giorni. Si tratta del primo viaggio ufficiale nella città da quando è diventato presidente nel 2013. Il presidente cinese arriva in un momento nel quale la pressione di Pechino sulle restituzioni della città semi-autonoma sono particolarmente forti.Nel giorno precedente la visita, alcuni attivisti, tra cui i già noti Joshua Wong e Nathan Law, sono stati arrestati per una manifestazione pro-democrazia.