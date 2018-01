Il Presidente della Repubblica Mattarella in visita in Slovenia

Lubiana (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha partecipato, assieme alla presidente della Repubblica Croata, Kolinda Grabar Kitarovic, alle celebrazioni per il rinnovo del mandato presidenziale del presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor al Castello di Brdo, a Lubiana."Sono molto lieto - ha detto Mattarelloa - di poter formulare gli auguri qui a Lubiana, in questo splendido castello, insieme alla presidente della Repubblica Croata. Noi siamo non divisi ma uniti dallo stesso mare. Si diceva una volta che i paesi vicini, confinanti, sono divisi dalle loro frontiere o dal mare, era sbagliato perché in realtà siamo uniti nei nostri confini e uniti dal mare che ci accomuna.La consapevolezza che i confini non ci dividono ma ci uniscono è quella che è alla base della scelta dell'integrazione europea. E questo è un percorso che stiamo percorrendo tutti e tre i nostri paesi con grande convinzione, con grande sollecitazione per lo sviluppo dell'integrazione per la crescita dell'Unione.Ed è importante che i Capi di Stato raffigurino in maniera non soltanto emblematica ma attiva e dinamica l'amicizia tra i nostri Paesi in questo spirito europeo. Possono esservi dei problemi da affrontare e risolvere, ve ne sono stati sempre e ve ne saranno sempre, ma lo spirito europeo che ci accomuna consente di risolverli agevolmente".