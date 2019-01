Il presidente di Panama "apre" la Gmg, selfie con i pellegrini

Panama, (askanews) - Il presidente di Panama, Juan Carlos Varela, aspetta la visita di Papa Francesco, atteso nel Paese centramericano mercoledì 23 gennaio e si dice soddisfatto per i preparativi della Giornata Mondiale della Gioventù che ha richiamato a Panama oltre 100mila pellegrini."Sono molto contento per come procede la Giornata Mondiale della Gioventù - ha detto il presidente - ho avuto incontri con la polizia e gli organizzatori e tutto va avanti regolarmente".Varela riceverà Francesco nel palazzo presidenziale per la visita ufficiale giovedì 24 gennaio."Sono molto contento della visita del Papa. Il suo messaggio porta speranza in tutta la regione".Varela ha partecipato a un picchetto d'onore, con l'esecuzione dell'inno panamense, nella cinta costera, il cuore della città vecchia di Panama che affaccia sull'oceano. I pellegrini non hanno perso l'occasione per scattare selfie e foto di gruppo con il capo di stato.