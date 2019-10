Il Presidente Mattarella negli Usa da Trump alla Casa Bianca

Washington, 16 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato negli Stati Uniti dove, accompagnato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro dell'Innovazione Paola Pisano, sarà in visita fino al 20 ottobre. Oggi il primo impegno ufficiale a Washington dove sarà accolto alla Casa Bianca dal presidente Usa Donald Trump. I due Capi di Stato avranno un colloquio nello Studio Ovale.In serata, un ricevimento in onore del presidente Mattarella alla presenza della comunità italo-americana. Domani Mattarella incontrerà al Campidoglio, sede del Congresso, la Leadership della Italian American Congressional Delegation e, successivamente, la Speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi.Il Presidente della Repubblica si trasferirà, quindi, a San Francisco dove, venerdì 18 ottobre, visterà le start-up Kong e Nozomi Networks. Mattarella sarà poi all'Università di Stanford per partecipare al Forum d Innovazione Italo-Americano.Nel pomeriggio incontrerà il sindaco di San Francisco, London Breed e la collettività italiana. Sabato 19 ottobre, prima del suo rientro in Italia, il presidente della Repubblica incontrerà il Governatore della California, Gavin Newsom.