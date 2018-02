Il presidente turco Erdogan arriva in Vaticano, area blindata

Città del Vaticano, (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato in Vaticano poco dopo le 9.30, preceduto da un imponente corteo di auto blu e scirtati, per una udienza dal Papa centrata sulla questione di Gerusalemme dopo la decisione del presidente statunitense Donald Trump di spostare l'ambasciata da Tel Aviv.Blindatissima tutta l'area intorno al Vaticano, con via della Conciliazione bloccata al traffico e la zona attorno a piazza San Pietro sorvegliata da decine di agenti.