Tel Aviv (askanews) - Il presidente americano Donald Trump èarrivato in Israele, seconda tappa del suo primo viaggioall'estero. L'Air Force One è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv."Sono venuto qui per riaffermare il legame indistruttibile tra Stati Uniti e Israele", ha detto Trump nel suo intervento appena giunto a Tel Aviv.