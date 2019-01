(Agenzia Vista) Auschwitz, 27 gennaio 2019 La protesta di un gruppo di militanti dell'estrema destra polacca radunata fuori dall'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il governo accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria, solo gli ebrei e non le vittime polacche. _Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev