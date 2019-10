Il "Ratto" rubato di Bansky torna in mostra a Parigi: è una copia

Roma, 15 ott. (askanews) - Il disegno del "Ratto", rubato dal vicino Centre Pompidou a settembre, torna in mostra a Parigi, anche se si tratta di una copia."Nella street art, ci sono solo riproduzioni perché spesso gli originali sono fatti di notte, vandalizzati il giorno dopo o strappati", ha spiegato Hazis Vardar, manager della mostra di street art nello Espace Lafayette-Drouot."Quello che vediamo dietro di me è una copia del lavoro che si trovava al Beaubourg, che è stato rubato all'inizio di settembre in piena notte. È bizzarro, vederlo nel cuore di Parigi, nel cuore della notte", ha aggiunto."Visto che non è più possibile vederlo a Parigi, abbiamo deciso di ricostituirlo, quindi una parte del team di artisti graffitisti che hanno realizzato l'intera decorazione è venuto e lo ha fatto la notte scorsa, così abbiamo questo bellissimo ratto, che è della grandezza reale e che rappresenta il ratto che è stato fatto da Bansky al Beaubourg", ha concluso.