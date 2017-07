Il re di Spagna da May: su Gibilterra troveremo una soluzione

Roma, (askanews) - Il re Felipe VI di Spagna è stato ricevuto dalla premier britannica Theresa May al civico 10 di Downing Street a Londra. Il sovrano spagnolo, in visita nel Regno Unito, ha affrontato la delicata questione dello statuto di Gibilterra, enclave britannica nel sud della Spagna, chiedendo di trovare una soluzione dopo l'avvio del negoziato sulla Brexit."Sono per il dialogo e gli sforzi dei nostri governi permetteranno di avanzare nella ricera di una formula che soddisfi tutti", ha commentato Felipe davanti al Parlamento britannico, dove è stato invitato a parlare.