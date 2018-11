Il tour di Salvini in Sardegna: "Grazie di tanto affetto"

Roma, 23 nov. (askanews) - Giovedì sera conclude la prima giornata a Tortolì, da dove scrive "L'affetto della Sardegna mi ha fatto emozionare, mi date tanta forza".Venerdì mattina è a Villasimius dove visita una casa confiscata a un trafficante di droga e scrive ordine, sicurezza, legalità. Matteo Salvini prosegue il suo viaggio alla conquista dell'isola, dove si vota per le regionali fra gennaio e febbraio 2019, e dove il ministro dell'Interno si intesta la riconquista dei beni della criminalità organizzata:"Ogni settimana mi propongono di restituire agli italiani qualcosa che i mafiosi si sono fregati con la droga o con le armi".Il tour come sempre fedelmente documentato su Facebook e Twitter continua a Cagliari alla presentazione del 34esimo congresso del Partito Sardo d'Azione, alleato elettorale della Lega alle politiche, dove il fulcro è l'intento di arrivare al governo della regione, assieme a una stoccata ai Cinquestelle: "Ringrazio soprattutto i sardi che da ieri mi hanno circondato di un affetto che non avrei previsto, sale piene a Nuoro, a Olbia, e Tortolì, oggi a cagliari. Mi dice che devo tornarci ancora e ancora e ancora non solo per le elezioni regionali ma soprattutto dopo, perché l'aria di cambiamento che si respira in Sardegna è evidente, che la sinistra abbia fallito è evidente, che altre forme di cambiamento non abbiano esperienza lo sento da quello che i sardi mi dicono, quindi se toccherà a noi non bisognerà assolutamente sbagliare".