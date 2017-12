Il vicepremier cinese Ma KaiIl accolto dal governatore Toti a Genova

(Agenzia Vista) Liguria, 08 dicembre 2017 "Massima disponibilita' delle istituzioni locali come Regione, Comune e Camera di Commercio a ogni collaborazione per accrescere i nostri rapporti commerciali e le partnership industriali". Cosi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al vicepremier cinese Ma Kai, che è arrivato all'aeroporto di Genova insieme a una delegazione formata dal vice ministro della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme Wang Xiaotao, dal vice ministro dell'Industria e dell'Informatica Xin Guobin, dal vice ministro del Commercio Wang Bingnan e dal Sottosegretario agli Affari Esteri Li Huilai. Ad accoglierli anche il Prefetto di Genova Fiamma Spena, il sindaco Marco Bucci e il presidente della Camera di Commercio Paolo Odone. _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev