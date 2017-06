Il video dell'arresto di Tiger Woods, barcolla e non sta in piedi

Roma, (askanews) - La polizia statunitense ha diffuso il video dell'arresto a Jupiter, in Florida, di Tiger Woods, per guida in stato di ebbrezza. Le immagini, trasmesse dalle principali emittenti televisive americane e riprese da una telecamera a bordo di un'auto della polizia, mostrano l'ex numero uno del golf mondiale confuso e in chiara difficoltà, anche solo a restare in piedi e a parlare.Woods è incapace di seguire con gli occhi una luce e di camminare dritto lungo la striscia bianca ai lati della strada. Secondo la polizia avrebbe fatto fatica anche a sottoporsi ai consueti test sull'alcol, cercando maldestramente di seguire le istruzioni degli agenti e rispondendo in maniera incoerente alle loro domande.È stato fermato di notte vicino a Jupiter perché zigzagava con la sua auto, ma non era ubriaco: è risultato negativo all'etilometro. Il campione stesso si è difeso affermando che non si trovava sotto l'effetto di alcol e quanto accaduto era da attribuirsi all'assunzione di farmaci. "Quello che è successo è stata una reazione inattesa a una prescrizione medica - ha detto - non mi sono reso conto che il mix di medicinali potesse influenzarmi in questo modo". Poche ore dopo averlo fermato gli agenti lo hanno rilasciato su cauzione.