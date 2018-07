Il video dei raid israeliani a Gaza dopo le proteste al confine

Gaza, (askanews) - Un video diffuso dall'esercito israeliano, mostra i raid aerei lanciati dalle forze israeliane nella notte contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, dopo le violente manifestazioni di venerdì che hanno causato la morte di un ragazzino palestinese e il ferimento di un soldato israeliano.I raid aerei sono stati lanciati dopo che razzi e colpi di mortaio lanciati dalla Striscia di Gaza hanno colpito il Sud di Israele."I caccia dell'esercito israeliano hanno preso di mira un tunnel da cui lanciare azioni terroristiche nel Sud della Striscia di Gaza, oltre a diversi siti terroristici situati in strutture militari in tutta la Striscia di Gaza", si legge nel comunicato dell'esercito. Secondo le testimonianze raccolte nella Striscia di Gaza, non ci sono state vittime nei raid.