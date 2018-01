(Agenzia Vista) Malaga, 03 gennaio 2018 Il volo ritarda di due ore e il passeggero sale sull'ala dell'aereo per protesta Quest'uomo deve aver perso la pazienza quando sono stati annunciati altri 30 minuti di ritardo al volo su cui doveva salire, che gia' era in ritardo di due ore dall'orario prestabilita'. Cosi' l'uomo e' salito su un'ala del velivolo in segno di protesta e un altro passeggero ha ripreso la scena e pubblicata sui social network. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev