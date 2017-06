Il voto in Francia, primo ministro Philippe: la Francia è tornata

Parigi (askanews) - La Francia è tornata. Con queste parole, il primo ministro Edouard Philippe ha salutato la vittoria trionfale alle elezioni politiche del movimento coagulato intorno al neo presidente Emmanuel Macron. Il premier ha sottolineato i meriti del nuovo inquilino dell'Eliseo che ha saputo incarnare la fiducia, la volontà e l'audacia della Francia sia sul piano domestico che sulla ribalta internazionale."Malgrado il dato dell'astensione, il messaggio fornito dal popolo francese è senza ambiguità. Per la terza volta consecutiva milioni di francesi hanno confermato il loro sostegno al progetto di rinnovamento, di unione e di riconquista portato avanti dal presidente della Repubblica" ha detto Philippe. "Miei cari concittadini, la Francia è tornata. Da un mese, il presidente ha saputo incarnare in Francia come sulla scena internazionale la fiducia, la volontà e l'audacia" ha concluso il premier.