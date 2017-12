Ilva, Calenda: non sapevo di dover chiedere permesso a Emiliano per andare a Taranto

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2017 Ilva, Calenda: non pensavo di dover chiedere il permesso a Emiliano per andare a Taranto, la prossima volta lo faro' Così il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda risponde alla polemica che lo vede coinvolto in seguito alla sua visita al sindaco di Taranto per parlare di Ilva e a chi gli chiede ragione del suo mancato avviso al presidente di Regione Michele Emiliano lui risponde che il suo gesto è stato un atto di rispetto nei confronti del sindaco stesso di Taranto e annuncia che sarà aperto un tavolo per il 20 dicembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev