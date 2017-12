(Agenzia Vista) Bari, 23 dicembre 2017 Ilva, Emiliano: 146 assunzioni Arpa necessarie per tutelare salute cittadini ''Le assunzioni che oggi stiamo presentando e il rafforzamento di Arpa Puglia nella sua organizzazione nella provincia di Taranto sovrintendono a una delle più complesse, gravi e drammatiche vicende industriali della storia della Repubblica italiana. È in corso presso la corte di assise di Taranto un processo per avvelenamento di sostanze alimentari e disastro ambientale''. Queste le parole di Michele Emiliano, presidente della giunta regionale pugliese, a margine della conferenza stampa che annuncia 146 nuove assunzione per l'Arpa della Regione Puglia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev