Immacolata, Pinotti partecipa a funzione con cardinale Sepe 'Napoli puo' rialzare la testa' speciale

(Agenzia Vista) Napoli, 08 dicembre 2017 Immacolata, Pinotti partecipa alla funzione con il cardinale Sepe Napoli puo' rialzare la testa, speciale ''Napoli ha tutte le carte in regola per rialzare la testa''. Sono state queste le parole del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, alla funzione per l'immacolata concezione, tenuta dal cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, prima all'interno della chiesa del Gesu' nuovo e poi in piazza del Gesu', dove i Vigili del Fuoco hanno posto una corona di fiori al monumento alla madonna. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev