Immigrati, Martin Schulz visita centro accoglienza a Catania

Catania (askanews) - Pomeriggio catanese per l'ex presidente del Parlamento Europeo e candidato di Spd alla Cancelleria tedesca Martin Schulz, che insieme al ministro dell'Interno Marco Minniti ha visitato il centro d'accoglienza per minori non accompagnati di Catania."La partita del governo, del controllo dei flussi demografici è una partita che nessuno può giocare da solo. E' una grande questione che nessuno può affrontare da solo e nella quale nessuno può essere lasciato solo".L'Italia in questo ultimo anno e mezzo sta ospitando più di 25mila minori non accompagnati ed è un Paese che sta affrontando questa sfida come una sfida di civiltà ha precisato Minniti."Siamo molto grati ai catanesi, ai siciliani per la capacità di mettere in campo un progetto di accoglienza che tiene insieme umanità e anche possibilità di inserire le persone che arrivano dentro un tessuto di accoglienza, di amicizia, di affetto, di operosità".Martin Schulz ha ribadito che tutti i Paesi europei devono collaborare, ricollocando urgentemente chi arriva anche se questo finora non avviene".