Immigrazione clandestina, blitz a Bolzano

La Polizia di Stato di Bolzano ha eseguito un´ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 decreti di perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti tutti responsabili del delitto di favoreggiamento dell´immigrazione clandestina L´indagine, denominata Nockel e condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Bolzano in collaborazione con la Bundespolizei tedesca e del BK di Vienna (sotto la supervisione di EUROPOL), è stata coordinata dalle Procure di Berlino, Vienna e Bolzano, ha avuto inizio nel mese di luglio e ha portato a smantellare un sodalizio criminale, con al vertice due cittadini libanesi, che organizzavano viaggi di cittadini stranieri irregolari (in particolare siriani e iracheni) in Germania sia attraverso la rotta balcanica che attraverso il territorio italiano . Roma, 07 gennaio 2017 (Agenzia Vista/Jakhnagiev)