Immigrazione, Meloni (FdI): “Destinare 5 per mille per riportarli a casa”

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2019 Immigrazione, Meloni (FdI): “Nostra proposta è destinare 5 per mille per riportarli a casa” “In questo caso i fondi sono destinati per riportare gli immigrati in casa loro. Oggi i soldi del 5 per 1000 sono per le ONG che girano per il Mediterraneo, io penso che sia giusto dare la possibilità agli italiani investire anche le risorse dello Stato per fare un percorso diametralmente opposto. Su tema immigrati abbiamo presentato un altro emendamento, inerente ad una battaglia storica di Fratelli d’Italia, che è il principio su cui il Paese non può spedere su di un immigrato più di quanto spende per un pensionato italiano”, così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine del Festival del Lavoro tenutosi presso l’auditorium Antonianum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it