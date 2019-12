Impeachment Usa, Repubblicani: Trump è innocente

Milano, 3 dic. (askanews) - Sul caso Ucrainagate negli Stati Uniti, i Repubblicani respingono ancora le accuse dei dem e affermano in un rapporto presentato alla Camera che Trump non ha abusato dei suoi poteri.Nel frattempo il presidente Donald Trump ha etichettato i democratici come "disonorevoli" per tenere la procedura di impeachment mentre partecipa a un vertice della NATO in Inghilterra e ha rifiutato di intervenire alla prossima udienza su ciò che ha detto essere "una bufala".Il presunto scandalo è alla base dell'indagine che potrebbe determinare l'impeachment del presidente americano. Il testo precede l'atteso rapporto dem della commissione intelligence in cui si gettano le basi per la probabile messa in stato di accusa del tycoon. Ma "nessuno - specifica il rapporto repubblicano - ha fornito prove".