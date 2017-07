(Agenzia Vista) Bologna, 18 luglio 2017 Quattro gli spacciatori arrestati, due dei quali - di origine pakistana - erano a capo dell'organizzazione. Le Fiamme Gialle, nel corso dell’intera operazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato anche dieci "corrieri ovulatori", mentre l'eroina destinata alla “piazza bolognese, sequestrata In distinti interventi, ammonta a circa 3 kg. Fonte Guardia di Finanza