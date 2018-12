In 20mila in marcia per il clima a Bruxelles

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2018 Secondo la polizia sono almeno 20.000 le persone che si sono riunite a Bruxelles alla marcia per il clima, ma se ne starebbero aggiungendo altre. Il traffico è stato completamente chiuso per tutto il percorso della marcia che è partita da Gare du Nord e a cui si aggiungerà anche una manifestazione in bicicletta. Giovani, adulti e bambini assieme urlano slogan e esibiscono striscioni contro l’inquinamento e chiedono ai politici di agire in fretta per l'ambiente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev