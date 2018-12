In anteprima il video di Eman ispirato alla storia di Dj Fabo

Milano (askanews) - In anteprima il video di "Tutte le volte", il nuovo singolo del cantautore EMAN, già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming."Tutte le volte", regia di Mauro Lamanna, è un cortometraggio liberamente ispirato alla storia d'amore tra Dj Fabo e Valeria Imbrogno, la cui vicenda ha avuto e continua ad avere un'enorme risonanza mediatica, dato il delicatissimo tema dell'eutanasia. Il corto vuole essere un tributo super partes alla loro storia d'amore e di vita.Protagonisti del video sono gli attori Aurora Ruffino e Gianmarco Saurino, nel ruolo di due giovani innamorati che all'improvviso hanno dovuto affrontare una situazione dolorosa che li ha portati a prendere una decisione difficile. Tra gli argomenti trattati: l'imprevedibilità della vita, l'amore e l'eutanasia.Eman è un cantautore calabrese molto apprezzato sul web. Il suo primo album "Amen", pubblicato da Sony Music Italy esordisce al 37esimo posto della classifica FIMI e il singolo omonimo arriva al primo posto della classifica Viral di Spotify. L'artista è stato anche scelto da Fabrizio Moro per aprire il suo concerto. Attualmente Eman sta lavorando al suo secondo disco, anticipato dai singoli "Icaro", "Milano" e "Tutte le volte".