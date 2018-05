In attesa del Royal Wedding, ecco le nozze Lego in miniatura

Windsor (askanews) - Il Royal Wedding in mattoncini Lego. In attesa del matrimonio reale del principe Harry e di Meghan Markle a Legoland Windsor è stata creata la scena delle nozze dell'anno con il castello di Windsor in miniatura e moltissime minifigures. I numeri dell'impresa? Sessantamila mattoncini e 752 ore di lavorazione.