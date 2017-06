In Birmania e Tailandia in fumo un miliardo di euro di droga

Rangun, Birmania (askanews) - Birmania e Tailandia unite euro nella lotta al narcotraffico da spettacolari roghi che hanno mandato in fumo centinaia di milioni di euro di stupefacenti. I due paesi, snodi fondamentali nel traffico di droga prodotto nel Sud-est asiatico, hanno dato alle fiamme quasi un miliardo di euro di carichi confiscati alle gang locali per sottolineare la loro determinazione a lottare contro una piaga in crescente estensione.In totale, in Birmania, sono stati ridotti in cenere oltre 340 milioni di euro in oppio, eroina, cannabis e metamfetamine mentre in Tailandia l'ammontare della droga distrutta con il fuoco è stata stimata in oltre 526 milioni di euro.