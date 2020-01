In Brasile piogge violentissime: almeno una trentina i morti

Roma, 30 gen. (askanews) - E' di almeno trenta morti, sette feriti e 17 dispersi il bilancio delle vittime di una violenta tempesta che da giorni interessa lo stato brasiliano di Minas Gerais, dove le violenti piogge hanno causato frane ed inondazioni.Secondo i dati forniti dalle autorità le località colpite dalla perturbazione sono una trentina, e oltre tremila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.Queste sono immagini che arrivano da Belo Horizonte, dove i missionari della Comunità di Villaregia hanno attivato una catena di solidarietà per aiutare le persone colpite."Questo è il capannone della Comunità per accogliere tutte le donazioni che stanno arrivando per aiutare le persone colpite dalle alluvioni. Insieme alla Croce Rossa stiamo coordinando gli aiuti".