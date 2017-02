In Brasile una canzone contro le molestie sessuali a Carnevale

Roma, (askanews) - Una canzone di samba, che vede protagonista il buon umore, interpretata da Chico Cesar e Bruna Caram, per combattere le molestie sessuali durante il carnevale del Brasile. Si intitola "Se voce quiser", (Se tu vuoi...):La cantante spiega:"Ho sofferto molto questo tipo di approccio, che non ha niente a che vedere con il carnevale. Ci sono persone che usano le feste di strada come pretesto per le aggressioni. Dobbiamo lottare contro questo, perché la soluzione non è bloccare le feste di strada"."La gente pensa che le cose siano migliorate molto per la posizione delle donne nella società di oggi, ma in verità il machismo ci ferisce ogni giorno e il carnevale, dato che è una festa che si fa in strada, una festa di liberazione, la gente ne confonde il significato. Come se tutto fosse divertimento, tutto andasse bene".La canzone è stata composta da Pedro Abramovay e Gustavo Moura per #carnavalsemassedio (carnevale senza molestie), campagna di sensibilizzazione per tutelare le donne durante il carnevale in Brasile.