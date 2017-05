In Cambogia nate 9 tartarughe reali, una specie in estinzione

Roma, (askanews) - In Cambogia, a Phnom Penh, si festeggia la nascita di nove tartarughe reali, una specie rara e in via d'estinzione, chiamata così perché un tempo solo la famiglia reale aveva il permesso e il diritto di mangiare le loro uova.I piccoli sono nati a tre mesi dalla scoperta di un nido con 14 uova sotto la sabbia lungo un fiume, a Sud-Est della provincia di Koh Kong, unica area del Paese in cui queste tartarughe vivono ancora.Nel 2000 si credeva che questa specie fosse completamente estinta in Cambogia, poi sono stati individuati alcuni esemplari lungo il fiume Sre Ambel e si è riaccesa la speranza. Il governo cambogiano, insieme alla Wildlife Conservation Society, fondazione per la tutela della vita naturale, ha lanciato un programma per cercare di proteggere le tartarughe rimaste e la notizia dei nove nuovi arrivati è stata salutata con grande gioia.