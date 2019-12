In Canada una casetta costruita con i microscopi a elettroni

Roma, 20 dic. (askanews) - Una casetta piccola, ma così piccola che è microscopica: infatti l'ha costruita proprio al microscopio Travis Casagrande, un ricercatore dell'università canadese McMaster.La casetta in Canadà è piena di dettagli, e ha perfino una bandiera canadese come zerbino. Si trova sulla testa di un omino di neve; entrambi sono fatti di silicone e una sull'altro sono spessi quanto un capello umano. Casagrande ha spiegato di aver realizzato i dettagli con un raggio di ioni di gallio.I microscopi a elettroni del laboratorio in genere sono usati a fini di ricerca. Ma, ha spiegato Casagrande, se lo spirito dell'iniziativa è festivo, l'intenzione è proprio dimostrare le capacità del laboratorio e stuzzicare la curiosità del pubblico.