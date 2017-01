In Cina il liquore invecchia nelle canne di bambù

Roma, (askanews) - Alcool invecchiato dentro le canne di bambù per creare sapori davvero inediti. Accade in Cina, a Yibin, dove questo produttore di liquori cinesi fa invecchiare l'alcool dentro una canna di bambù; un metodo poco conosciuto ma che produce aromi nuovi e perfino benefici da un punto di vista medico.Chen Chao percorre tutti i giorni i sentieri della foresta del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, per raggiungere i maestosi bambù."Prima che le fibre del bambù siano mature, utilizziamo uno strumento speciale per iniettare il liquore dentro la canna. Il bambù giovane cicatrizza rapidamente, in una decina di giorni si chiude da solo", spiega Chen Chao, responsabile della distilleria.Ho scoperto questo alcool di bambù da tanto tempo. Ho trascorso sei mesi a Fujian, dove è stata inventata la tecnica di distillazione dell'alcool nel bambù, per potermi formare.Chen produce circa 50-60mila bottiglie all'anno, il tasso alcoolico del liquore è di 60-70 gradi all'origine grazie al fenomeno di assorbimento nella canna di bambù.