In Colombia la parata chiude il folle carnevale di Barranquilla

Barranquilla, 6 mar. (askanews) - Una affollata e colorata parata chiude in Colombia il carnevale di Barranquilla, uno dei più grandi al mondo. Per le strade sfilano finti cortei funebri per la morte di "Joselito Carnaval", che simboleggia la gioia del carnevale, tanto estrema da portare alla morte per l'eccesse di festeggiamenti e alcol.