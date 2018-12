In Costa Rica festival della "corrida pacifica" con tori e clown

San José (askanews) - Un festival di fine anno che richiama migliaia di visitatori da tutto il Costa Rica e anche turisti stranieri per assistere alle parate di cavalli e soprattutto alle corride non violente: sono i Festejos Populares de Zapote, che si svolgono nella capitale San José per il capodanno fin dal 1846.L'attrazione principale consiste nelle "corridas de toros a la tica", corride "pacifiche" in cui - diversamente da quanto avviene in Spagna - il toro non viene mai ucciso e di fatto ha delle vere chance contro acrobati, stuntmen e perfino clown che si espongono al rischio di finire incornati.